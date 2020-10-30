В Азербайджане в этом году не будут проводиться парламентские выборы для граждан Грузии
БАКУ / Trend / - По решению Центральной избирательной комиссии Грузии, в Азербайджане в этом году не будут проводиться парламентские выбора для граждан Грузии.
Об этом сказали Trend в Посольстве Грузии в Азербайджане.
Напомним, что 31 октября 2020 года в Грузии пройдут парламентские выборы в 150-местный однопалатный Парламент. В выборах примут участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 120 депутатов по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)
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