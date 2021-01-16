Нацбанк - Денежные переводы в Грузию в декабре увеличились на 15,9 %

По информации Национального банка Грузии, объем денежных переводов в страну в декабре 2020 года составил 199,7 миллиона долларов США (656,2 миллиона лари), что на 15,9% (27,4 миллиона долларов США) больше, чем за аналогичный период декабря 2019 год, передает Trend со ссылкой на 1TV.

94,8% денежных переводов в Грузию приходятся на 19 крупнейших стран-партнеров, откуда в декабре объем таких переводов превысил 1 млн долларов. На те же 19 стран приходилось 95,0% всех денежных переводов в декабре прошлого года.

По данным Нацбанка, Россия по-прежнему лидирует по объемам денежных переводов. Самый крупный объем денежных переводов в декабре прошлого года — 40,71 миллиона долларов, поступил в Грузию из РФ. На втором месте Италия — 31,82 млн долларов, за ней следует Греция — 22,42 млн долларов США, четвертое место занимают США — 22,31 млн долларов, пятое место Израиль — 15,52 млн долларов.

Вместе с тем, в декабре 2020 года из Грузии за границу было переведено 24,7 миллиона долларов (81,1 миллиона лари), что на 3,4% (25,5 миллиона долларов) меньше аналогичного показателя декабря 2019 года.