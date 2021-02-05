Грузия и Южная Корея подписали соглашение о воздушном сообщении

Грузия и Южная Корея заключили соглашение о воздушном сообщении. Документ был подписан в Сеуле министром иностранных дел Республики Корея Кан Кунг-ва и чрезвычайным и полномочным послом Грузии Отаром Бердзенишвили, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Как отмечают в МИД Грузии, соглашение будет способствовать увеличению авиаперевозок, развитию туризма и торгово-экономических отношений между двумя странами.

В ноябре 2020 года Грузия и Республика Корея заявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. На данный момент Корея имеет 16 соглашений о свободной торговле с 56 странами, включая США, ЕС и Китай.

Грузия и Южная Корея установили дипломатические отношения в декабре 1992 года. В 2019 году внешнеторговый оборот между странами составил 77,8 миллиона долларов. Сеул и Тбилиси сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслях.