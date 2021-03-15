В Грузии заработала горячая линия по вакцинации от коронавируса

В Грузии заработала горячая линия 15 22, по которой можно узнать все о вакцинации и вакцине. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщается на странице Минздрава страны в Facebook.

Горячая линия работает круглосуточно, все звонки бесплатные.

В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от COVID-19. Выбора нет – на этом этапе прививают только вакциной AstraZeneca. Обещанный Pfizer до Грузии пока так и не доехал.

Первая партия вакцины шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта. 43,2 тысячи доз вакцины предусмотрены для медицинского персонала. На вакцинирование зарегистрировались две тысячи медиков.

По словам эпидемиологов, в случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллиона человек, страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.

Вакцинация в Грузии добровольная.