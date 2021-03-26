Правительство Грузии может продлить субсидирование закупок пшеничной муки

Правительство Грузии в ближайшее время примет решение о том, продлится ли программа субсидирования пшеничной муки на три месяца, заявил сегодня глава Минсельхоза Леван Давиташвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Чтобы избежать подорожания хлеба в Грузии, власти приняли решение субсидировать закупки пшеничной муки первого сорта. Срок программы истекает в конце марта. Изначально субсидия на один мешок муки весом в 50 килограмм первого сорта составляла 10 лари, позже размер субсидии увеличили до 15 лари.

«Учитывая ситуацию, созданную пандемией, важно сохранить цены на хлеб основного потребления. На основании договоренности с производителями хлеба, импортерами пшеницы и муки мы внесем для рассмотрения правительством вопрос о продлении действующей модели субсидирования еще на три месяца», — заявил Давиташвили.

Министр провел встречу с производителями хлеба, импортерами пшеницы и муки.

На встрече производители хлеба заявили, что сегодня, благодаря политике правительства и сотрудничеству с бизнес-сектором, во всех регионах Грузии продается самый качественный и дешевый хлеб. Однако сохранить существующую ценовую политику будет сложно.

По информации Минсельхоза, стоимость 500-граммовой буханки белого хлеба 0,34 доллара, в то время как в странах, основных производителях пшеницы, таких как Россия и Украина, цена хлеба составляет 0,48 долларов и 0,51 доллар соответственно, в Армении — 0,46 долларов, а в Турции — 0,35 долларов.

Плохой урожай пшеницы в странах производителей, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что продукт номер один в стране подорожает.

В связи с этим в Грузии в декабре 2020 года началась программа субсидирования закупок муки, которая рассчитана на четыре месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16 долларов). То есть правительство субсидирует те мелькомбинаты, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам. Участие в тендере приняли десять мукомольных заводов, восемь из которых выиграли конкурс.