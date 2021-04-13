Грузия впервые за 10 лет выпустит евробонды

Правительство Грузии впервые за 10 лет подало заявку на Лондонскую фондовую биржу о размещении еврооблигаций на сумму $500 млн. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства финансов республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На Лондонской фондовой бирже от имени Грузии опубликовано официальное заявление о размещении евробондов стоимостью $500 млн. Министерство финансов Грузии вместе с международными и местными инвестиционными банками (JP Morgan, Goldman Sachs, ICBC Standart, TBC Capital и Galf & Taggart), юридическими советниками (Backer & McKenzie и BLC) и международным фискальным агентом (Citi) завершило подготовительный этап по размещению евробондов на Лондонской фондовой бирже", - говорится в сообщении.

Грузия в последний раз выпускала облигации в 2011 году сроком на 10 лет. Тогда также на Лондонской фондовой бирже были размещены евробонды на сумму $500 млн. Как ранее в марте отметил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, размещение евробондов необходимо для эффективного управления внешним долгом.

Парламент Грузии в ноябре 2020 года утвердил бюджет на 2021 год, согласно которому в этом году общий объем долга увеличится на 5,3 млрд лари (более $1,5 млрд) и составит более 32 млрд лари (около $10 млрд - 60,1% от ВВП). В правительстве неоднократно заявляли, что рост долга связан с увеличением расходов в связи с преодолением последствий пандемии коронавируса.