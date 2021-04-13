Грузия получит от МВФ дополнительно 111 миллионов долларов
Грузия дополнительно получит 111 миллионов долларов от Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Национальный банк Грузии, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Регулятор также сообщает прогноз: ожидается, что экономика Грузии возобновит рост со второго квартала 2021 года, а ВВП вырастет на 3,5% в течение года.
Согласно заявлению Национального банка Грузии, с окончанием восьмого обзора, завершается программа, поддерживаемая МВФ, которая повысила устойчивость Грузии к шокам и её способность успешно справляться с пандемией COVID-19.
«Проведение разумной макроэкономической политики и структурных реформ сделает процесс восстановления экономики более устойчивым и всеобъемлющим. 9 апреля Исполнительный совет МВФ завершил восьмой обзор Программы экономических реформ Грузии без формального обзора.
Эта программа поддерживается в рамках «Механизма расширенного финансирования» МВФ с 4-летним финансированием. Это заключительный обзор этой программы, и по его завершении для Грузии будет доступно 78 миллионов SDR, или примерно 111 миллионов долларов.
После этого транша, общая сумма перечислений Грузии составит 484 млн. SDR (примерно 687 миллионов долларов)», — говорится в информации Национального банка.