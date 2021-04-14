На модернизацию «Грузинской железной дороги» был потрачен 21 млн. лари

В 2020 году на модернизацию грузинских железных дорог был потрачен 21 млн. лари. Согласно отчету правления компании, к концу 2020 года 93% работ по модернизации железных дорог были уже завершены, однако дата полного завершения проекта была перенесена на 2 года, а завершение его модернизации отложили до 2022 года, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



Бюджет проекта модернизации железных дорог составляет 248 миллионов швейцарских франков. Проект полностью финансируется "Грузинской железной дорогой". После модернизации, железнодорожные перевозки должны упроститься, а пропускная способность должна возрасти с 25 млн. тонн до 48 млн. тонн (с возможностью увеличения до 100 миллионов тонн в будущем).



В модернизации "Грузинской железной дороги" помогает также ЕС, который выделил грант в размере 1,3 миллиона евро на внедрение европейских железнодорожных стандартов. В 2021 году «Грузинская железная дорога» закупит 100 новых вагонов. В "ГЖД" активно начнется обновление вагонно-локомотивного парка. Речь идет о 3-х электровозах и 6-ти модернизированных тепловозах.