Вакцина Pfizer первая по популярности в Грузии

Более 69 тысяч граждан Грузии, зарегистрировавшихся на специальном портале предварительной вакцинации Минздрава, выбирает препарат Pfizer, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Привиться вакциной Moderna выразили желание 31 420 человек. 14 767 граждан выбирают AstraZeneca. 8 943 человек остановили свой выбор на Johnson&Johnson. Sinopharm выбрали 7 530 граждан, Novavax – 6 038, Sinovac Biotech Co – 1179.

Минздрав Грузии создал и задействовал портал предварительной регистрации, посредством которого регулирует и управляет процессом вакцинации.

На портале можно заранее пройти регистрацию на вакцинацию и самому выбрать желаемую вакцину. Для регистрации граждане должны заполнить регистрационную форму.

Из списка предлагаемых вакцин можно выбрать максимум три.

Пройти предварительную регистрацию могут лица старше 18 лет. Главная цель задействования этого портала – оценить ожидания и интересы граждан, связанные с вакцинацией.

Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта.

По последним данным, в Грузии прививку от коронавируса сделали 51,6 тысячи человек.