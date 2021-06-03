В 2020 году мобильным интернетом в Грузии пользовались 3, 3 млн. человек

В Грузии уровень проникновения мобильной связи остается высоким и составляет 148% от общей численности населения, передает Trend со ссылкой на Business Грузия.



«В 2020 году число абонентов мобильной связи в Грузии составляло 5, 1 млн., и это означает, что пользователи хорошо разбираются во всех тарифах имеют по несколько разных номеров, и в различных случаях используют разные сети, в зависимости от того, какая из них выгоднее на данный момент и в данном сегменте сервиса» - говорится в сообщении Национальной комиссии по коммуникациям.



В настоящее время по количеству абонентов лидирует «Магтиком», на который приходится 41% всего рынка, затем следуют «Силкнет» - 33% и «Билайн» - 26%.



Больше всего на услуги мобильной связи тратят клиенты «Магтикома» - 9,9 лари в месяц, затем следуют «Силкнет» - 9,3 лари ,и «Билайн» - 6,1 лари в месяц.



Ежегодно также растет количество пользователей мобильного интернета – в частности, с 2016 по 2020 годы ежегодный рост составлял 7, 1%, и концу 2020 года мобильным интернетом в стране пользовались 3, 3 млн. абонентов.



Столь резкий рост числа пользователей связан с несколькими факторами – по мере развития высоких технологий у населения Грузии растут навыки использования цифровых услуг. В этом особенно преуспела молодежь, в которой растет спрос на онлайн-получение информации и на онлайн-сервисы.



Кроме того, в последнее время все больше услуг переходит в интернет, что естественным образом способствует росту спроса на мобильный интернет.



По состоянию на конец 2020 года, самое большое количество пользователей мобильного интернета было у компании «Силкнет» - 1, 17 млн. абонентов, затем идут «Магтиком» - 1, 08 млн. и «Билайн» - 1 млн абонентов.



Что касается разговоров по телефону, то больше всех в течение месяца по телефону разговаривают клиенты «Билайна» - главным образом, это связано с более низким тарифом на телефонные разговоры.



Следующими идут абоненты «Силк нет», и меньше всех по телефону разговаривают абоненты «Магтикома».