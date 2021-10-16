Правительство Грузии намерено ужесточить строительные нормы

Грузия 16 октября 2021 09:26 (UTC+04:00)
Правительство Грузии намерено ужесточить строительные нормы

БАКУ /Trend/ - Правительство Грузии планирует ужесточить строительные нормы после обрушения жилого дома в Батуми, в результате которого погибли девять человек. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его мнению, процедура выдачи разрешений на строительство должна строго контролироваться.

Гарибашвили также сообщил, что уже подготовлены поправки в Налоговый кодекс, направленные на решение проблемы в связи с незавершенным строительством множества объектов.

По его словам, поправки будут представлены на следующем заседании бюро парламента Грузии.

Они направлены на стимулирование деятельности компаний по демонтажу недостроенных зданий по всей Грузии и строительству новых домов, отметил премьер.

Гарибашвили также сообщил, что правительство Грузии сделает все возможное для помощи жильцам обрушившегося в Батуми дома.

"Им будут предоставлены новые квартиры. Кроме того, они получат денежную компенсацию", - сказал премьер.

(Автор: Марьяна Ахмедова. Редактор: Константин Шапиро)

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