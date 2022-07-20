Грузия за год увеличила экспорт более чем на треть

БАКУ /Trend/ - В январе - июне 2022 года Грузия увеличила экспорт на 38,8 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года (1,8 миллиарда долларов) - до 2,5 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

По данным ведомства, грузинский импорт в отчетный период составил 5,9 миллиарда долларов, что на 37,2 процента больше показателя января - июня 2021 года (4,3 миллиарда долларов).

Таким образом, внешнеторговый оборот Грузии в отчетный период составил 8,4 миллиарда долларов, что на 35,4 процента больше показателя января - июня прошлого года (6,2 миллиарда долларов).

При этом дефицит внешнеторгового баланса Грузии в январе - июне 2022 года составил 3,3 миллиарда долларов (39,8 процента от общего товарооборота).