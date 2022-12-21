TBC Capital: Авторынок Грузии обладает большим потенциалом роста

Годовые показатели импорта и реэкспорта автомобилей в 2023 году превысят уровень до пандемии коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в исследовании авторынка Грузии компанией TBC Capital.

"Снижение глобальных транспортных расходов обеспечивает значительный потенциал роста автомобильного сектора Грузии. Потенциал роста также поддерживается уровнем попадания на рынок Грузии легковых автомобилей, а также средним возрастом существующего парка легковых автомобилей", - говорится в исследовании.

Согласно исследованию, за первые девять месяцев 2022 года было зарегистрировано около 5,3 тысячи продаж новых легковых автомобилей, что выше, чем за весь 2019 год.

"Динамика, связанная с ростом, наблюдаемым на автомобильном рынке Грузии, дает нам основание ожидать, что оборот рынка в 2022 году увеличится на 20% и стабилизируется до низкого двузначного роста в предстоящем 2023 году", - говорится в сообщении.

При этом, по данным компании, три квартала 2022 года стали первым периодом, когда доля новых зарегистрированных внедорожников превысила долю хэтчбеков.

В тоже время аналитики отмечают, что автомобильный парк Грузии остается устаревшим и не имеет необходимых механизмов снятия с учета, о чем свидетельствует тот факт, что автомобили марки ВАЗ является третьим по величине брендом в Грузии. На первом месте автомобили марки Mercedes, на втором - Toyota.

В тоже время исследование также показало, что из новых автомобилей среди зарегистрированных на первом месте оказалась Toyota. На втором - Ford, а на третьем - Mercedes.

При этом, среди новых зарегистрированных транспортных средств в автомобильном секторе Грузии увеличилась доля автомобилей с газовым двигателем.

Аналитики отмечают, что основная часть легковых автомобилей сконцентрирована в Тбилиси.