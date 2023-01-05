Обнародован бюджет Тбилиси на 2023 год

Бюджет Тбилиси в 2023 году составил 1,6 миллиарда лари, из которых большая часть будет потрачена на транспорт и экологию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Доходы тбилисского бюджета составят 1,6 миллиарда лари, из которых 872,2 миллиона лари – налоги и сборы, а 475 миллионов лари – гранты. Основным приоритетом трат бюджета Тбилиси будет восстановление и строительство транспортной инфраструктуры, на которую уйдет 522,1 миллиона лари. При этом 116 миллионов уйдут на строительство дорожной инфраструктуры, четыре миллиона – на реконструкцию станций метро, 50 миллионов – на модернизацию городского транспорта и 286 миллионов – на субсидирование проезда на общественном транспорте для пенсионеров, школьников, студентов и других льготников.

Еще 243 миллиона из бюджета потратят на строительство инфраструктурных объектов и аварийные дома в Тбилиси. При этом, из этих средств на строительство домов и укрепление аварийных домов потратят 12,8 миллиона лари, на замену аварийных домов – 20 миллионов лари, на систему сливов – 3,5 миллиона лари, а на благоустройство города – 62,1 миллиона лари.

Кроме того, приоритетом для столичного бюджета станет экология. На нее в 2023 году планируется потратить 211,9 миллиона, из которых 119 миллионов уйдет на очистку города. На зоопарк в 2023 году мэрия потратит 7,3 миллиона лари, на ботанический сад – 6,1 миллиона лари, а на озеленение города – 79,5 миллиона лари.

В бюджете столицы предусмотрено два миллиона на развитие экономики, 383,5 тысячи лари – на помощь бизнесу и 480 тысяч – на привлечение туристов. На здравоохранение мэрия выделила 21,2 миллиона лари, которые пойдут на финансирование муниципальных программ лечения определенных заболеваний.

На социальную помощь жителям Тбилиси уйдет 117 миллионов лари, из которых 26,2 миллиона потратят на бесплатные столовые, пять миллионов – на помощь бездомным, 10 миллионов – на лекарства неимущим пенсионерам, 3,3 миллиона – на финансирование бесплатного обучения в школах искусств и спортивных школах детей из неимущих семей, и восемь миллионов – на компенсации тем, у кого разрушены дома. На детские сады мэрия потратит 187,3 миллиона лари, а на финансирование студентов – 3 миллиона лари.

Театры Тбилиси получат финансирование от мэрии в размере 3,1 миллиона лари, а на культурные и спортивные мероприятия в столичных районах уйдет один миллион лари. Финансирование мэрии Тбилиси составит 28,1 миллион лари, а сакребуло (совещательный орган) города – 18,4 миллиона лари.