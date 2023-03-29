Квартиры в Тбилиси подорожают – прогноз TBC Capital

Цены на квартиры в Тбилиси в долларах в 2023 году вырастут на 21%, а арендная плата – на 53% по сравнению с 2022 годом. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в ежемесячном исследовании компании TBC Capital.

Причинами подорожания недвижимости, а также аренды аналитики называют в основном низкий базовый эффект в первой половине 2022 года.

По этому же прогнозу цена продажи в декабре 2023 года вырастет на 7,1%, а цена аренды – на 10,4% по сравнению с декабрем 2022 года.

Что касается данных по недвижимости в феврале текущего года, то, по данным TBC Capi tal, было продано 3 383 квартиры, на 19% больше, чем в январе, и на 12% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них 746 квартир продано в новостройках, на 5% больше, чем за отчетный период 2022 года.

Средняя цена реализации продолжила рост и составила 1 136 долларов, что на 30% выше средней стоимости квартир в феврале 2022 года.

Объемы продаж больше всего выросли в районах Крцаниси (+57%), Надзаладеви (+42%) и Глдани (+30).

Больше всего стоимость квартир выросла в районах Ваке (+46), Надзаладеви (+39), и Исани (+34).

На фоне роста продаж и цены реализации объем рынка увеличился на 48% по сравнению с февралем 2022 года и составил 261 миллион долларов.

В феврале 2023 года средняя стоимость аренды выросла на 5,1% за месяц и достигла 13,1 доллара. По сравнению с февралем 2022 года стоимость аренды выросла на 125%.

Кроме того, согласно исследованию, район Диди Дигоми лидировал по числу проданных в феврале квартир, в том числе в новостройках (было продано 222 квартиры).