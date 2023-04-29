В Грузии открыли избирательные участки на довыборах в парламент и местные органы власти

Промежуточные выборы в парламент и муниципальные органы, а также внеочередные выборы мэров двух городов начались в Грузии. Участки для голосования открылись в субботу в 8:00 по местному времени в 10 избирательных округах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Промежуточные выборы в парламент Грузии проходят в трех городах - Поти, Сенаки и Хоби, где будет выбран депутат по единому мажоритарному округу. Также в двух городах - Цагери и Терджоле проходят внеочередные выборы мэров, а в пяти городах - Гурджаани, Тианети, Ахалцихе, Ткибули и Кутаиси начались промежуточные выборы мажоритарных депутатов в местные городские собрания (сакребуло). Всего открыты 165 избирательных участков, на которых зарегистрировано около 5,8% от общего числа избирателей в стране. Процесс голосования продлится до 20:00 по местному времени.

В основном среди кандидатов лишь представители правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Исключение составляет избирательный округ Ткибули, где представлен кандидат в городское собрание от инициативной группы, а также мажоритарный округ в Хоби, где в депутаты парламента баллотируется представитель политического объединения "Свободная Грузия".

За ходом голосования будут следить как местные, так и международные наблюдатели, среди которых как представители различных НПО, так и Центризбиркомов стран. Всего аккредитовано 18 международных организаций. ОБСЕ наблюдать за промежуточными выборами не будет.