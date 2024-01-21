Мэр Тбилиси может приобрести известный грузинский футбольный клуб

БАКУ /Trend/ - Мэр Тбилиси Каха Каладзе проявляет интерес к приобретению тбилисского футбольного клуба "Динамо", передает Trend.

Согласно информации, п продаже находится полный комплекс - база "Динамо", где тренировались известные грузинские футболисты, бренд Dinamo и футбольная академия.

Президент футбольного клуба Роман Пипия официально подтвердил данную информацию, отметив, что он больше не в состоянии удовлетворить финансовые потребности футбольного клуба, обладающего богатой столетней историей.

Бизнесмен подтвердил, что два грузинских предпринимателя выражали интерес к приобретению ФК "Динамо", однако соглашение не было достигнуто, и в настоящее время продолжаются переговоры с иностранными инвесторами.