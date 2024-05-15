Введение санкций против властей Грузии навредит США - премьер-министр

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал несерьезными обсуждения возможного введения санкций со стороны США, заявил Кобахидзе на пресс-конференции, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

«Обсуждение санкций вообще несерьезно. Если мы говорим об улучшении двусторонних отношений, то такие темы только мешают этому процессу», - сказал он.

Он также отметил, что "репутация США серьезно пострадала", когда в 2023 году Вашингтон ввел санкции против четырех грузинских судей, обвиняемых в крупномасштабной коррупции.

"Наш призыв к США - подумать о партнерстве и воздержаться от контрпродуктивных шагов. В первую очередь это навредит им самим. Нашей политической команде это не причинит никакого вреда. Напротив, в таком случае поддержка нашей политической команды только усилится. Поэтому я снова призываю всех быть прагматичными", - добавил премьер-министр.