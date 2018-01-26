В Японском море авиация возобновила поиски пропавшего судна

Самолет Бе-200 и вертолет Ми-8 в пятницу утром вылетел на поиски пропавшего судна "Восток" в Японском море, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.



Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого, по данным МЧС, был 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, на борту - 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Ночью на месте работало спасательное судно Fesco "Диомид". В четверг днем акваторию облетали два вертолета и самолет Бе-200.

Сообщалось также, что в составе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Свердловской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана. Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".

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