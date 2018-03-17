Из Восточной Гуты с начала работы коридора вышли более 44 тысяч беженцев

17 марта 2018 17:53 (UTC+04:00)

Гуманитарная обстановка в Восточной Гуте коренным образом изменилась, оттуда удалось вывести 44,6 тысячи мирных жителей, заявил журналистам в субботу начальник оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, передает РИА Новости.

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"Сегодня можно констатировать, что ситуация в Восточной Гуте коренным образом изменилась. Прямо сейчас вы являетесь свидетелями уникальной по своему масштабу гуманитарной операции. Только за сегодня по гуманитарному коридору вышло 26610 мирных граждан, а всего из Восточной Гуты выведено 44639 человек", - сказал он.

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