Открытое заседание Совбеза ООН по Сирии состоится в пятницу

13 апреля 2018 07:18 (UTC+04:00)

Открытое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Сирии состоится в пятницу в 10.00 по местному времени, сообщило постпредство России при ООН, передает РИА Новости.

Ранее проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации запросила Россия.

"Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке". В 10 утра", - сообщило постпредство.

В четверг Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии провел закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, прошедших консультаций было "недостаточно".

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