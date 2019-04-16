Ватикан шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери

16 апреля 2019 00:12 (UTC+04:00)

Святой престол с глубоким прискорбием следит за пожаром в соборе Парижской Богоматери, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил в понедельник временный глава службы печати Святого престола Алессандро Джизотти, в Ватикане "шокированы и потрясены".

"Святой престол шокирован и глубоко опечален ужасной новостью о пожаре, разоряющем храм Парижской Богоматери, который является символом христианства во Франции и во всем мире. Мы выражаем свою солидарность и близость католикам во Франции и жителям Парижа и молимся за пожарных, которые делают все возможное в этой драматической ситуации", - заявил папский пресс-секретарь.

Пожар возник на верхних уровнях собора примерно в 18:50. Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше собора.

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