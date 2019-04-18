В ЕП почтили память жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре

18 апреля 2019 17:17 (UTC+04:00)

Европарламент почтил минутой молчания погибших в аварии с туристическим автобусом на португальской Мадейре, свидетельствует трансляция из зала заседания пленарной сессии, проходящей в Страсбурге.
"Мы глубоко опечалены ужасной аварией с автобусом на острове Мадейра, где вчера лишились жизни как минимум 29 человек, а многие получили травмы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Наши соболезнования членам семей и друзьям жертв этой ужасной катастрофы. Я бы хотел поблагодарить тех, кто первым откликнулся (на происшествие), а также спасательные службы. Я бы хотел попросить вас встать и провести минуту молчания", - сказал председательствовавший вице-президент ЕП Райнер Виланд.
Депутаты откликнулись на его призыв и почтили память погибших.

ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, погибли 29 человек, еще 27 пострадали

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 17 человек
В мире 17:59
В Португалии объявили трехдневный траур после ДТП с автобусом на Мадейре
В мире 17:18
В Бельгии будут через Facebook убеждать беженцев не искать убежище в стране
В мире 17:11
В Германии не имеют точных данных о числе погибших немцев в ДТП на Мадейре
В мире 14:43
Меркель выразила соболезнования семьям погибших в ДТП на Мадейре
В мире 13:00
Число погибших из-за ливней в Пакистане возросло до 49
В мире 11:55
Лента новостей
SOCAR AQS завершила буровые работы на одной из скажин в Бангладеш
Энергетика 18:10
Президент Ильхам Алиев повысил зарплаты председателя и судей Конституционного суда
Политика 18:09
В Стамбуле поставлен спектакль "Иблис" Гусейна Джавида (ФОТО)
Культура 18:07
Какие вызовы остаются перед банками после решения вопроса с проблемными кредитами?
Финансы 18:05
Число пострадавших от землетрясения на Тайване возросло до 17 человек
В мире 17:59
Президент Ильхам Алиев освободил от НДС производство и продажу хлеба еще на один год
Политика 17:57
В Баку появится итальянская красавица Мими
Культура 17:48
Азербайджанская молодежь и Апрельская победа (ФОТО)
Социум 17:46
Армия Хафтара отразила нападение на авиабазу на юге Ливии
В мире 17:45