В ЕП почтили память жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре

Европарламент почтил минутой молчания погибших в аварии с туристическим автобусом на португальской Мадейре, свидетельствует трансляция из зала заседания пленарной сессии, проходящей в Страсбурге.

"Мы глубоко опечалены ужасной аварией с автобусом на острове Мадейра, где вчера лишились жизни как минимум 29 человек, а многие получили травмы, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Наши соболезнования членам семей и друзьям жертв этой ужасной катастрофы. Я бы хотел поблагодарить тех, кто первым откликнулся (на происшествие), а также спасательные службы. Я бы хотел попросить вас встать и провести минуту молчания", - сказал председательствовавший вице-президент ЕП Райнер Виланд.

Депутаты откликнулись на его призыв и почтили память погибших.

ДТП с участием туристического автобуса произошло на Мадейре в среду вечером. Водитель потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на дом. По последней информации, погибли 29 человек, еще 27 пострадали

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