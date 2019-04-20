МИД КНДР осудил высказывания помощника президента США Болтона о ханойском саммите

20 апреля 2019 13:38 (UTC+04:00)

Первая замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи подвергла резкой критике высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о третьем саммите глав КНДР и США, состоявшемся в конце февраля в Ханое. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 17 апреля в интервью Bloomberg News нес вздор, якобы третьему саммиту глав КНДР и США должно предшествовать существенное подтверждение того, что Пхеньян принял стратегическое решение об отказе от ядерного оружия и готов обсуждать большую сделку, о которой упомянул президент Трамп", - заявила Цой Сон Хи в интервью агентству.

Как отметила первый замглавы внешнеполитического ведомства республики, "мы [в МИД КНДР] и не ожидали, что помощник Болтон когда-нибудь скажет разумные слова, но раз он называется помощником президента США по национальной безопасности, то он должен был хотя бы вникнуть в то, какого рода поддерживаются контакты по существу между главами двух стран в связи с третьим саммитом и только после этого открывать свой рот".

"То ли слова Болтона исходили из неправильного понимания намерений глав КНДР и США на счет третьего саммита, то ли он пытался говорить со своим специфическим юмором, но, увы, он промахнулся, - подчеркнула Цой Сон Хи. - Во всяком случае, мне они кажутся непривлекательными и недальновидными".

"Я вас предупреждаю, если вы в дальнейшем будете делать подобные заявления без здравого разума, они не принесут вам никакой пользы", - резюмировала первая заместитель министра иностранных дел КНДР.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон был участником американской делегации на саммите США и КНДР 27-28 февраля в Ханое, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, лидеры стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ. После этого МИД КНДР назвал Болтона и госсекретаря США Майкла Помпео основными виновниками срыва переговоров в Ханое.

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