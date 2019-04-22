Samsung отменила презентации по случаю запуска на рынок смартфона Galaxy Fold

22 апреля 2019 11:26 (UTC+04:00)

Компания Samsung Electronics отложила презентации по случаю запуска на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold в Шанхае и Гонконге. Как сообщает в понедельник телеканал KBS, изначально мероприятия должны были состояться на этой неделе, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По данным телеканала, такое решение принято после того, как ряд журналистов, получивших гаджет для написания обзоров, указали на проблемы, возникавшие в ходе эксплуатации. В самой компании не стали комментировать данное сообщение.

На прошлой неделе Samsung Electronics распространила пресс-релиз, в котором отметила, что изучает сообщения о повреждениях дисплея, возникших в ходе использования некоторых складных смартфонов новой линейки Galaxy Fold.

"Мы внимательно изучим данные смартфоны, чтобы точно определить причину проблемы", - обещает Samsung Electronics. Компания отметила, что ограниченное число смартфонов было предоставлено журналистам для написания обзоров.

В сообщении говорится, что удаление защитной пленки могло стать причиной повреждений основного экрана и что компания обязательно доведет это до сведения потребителей.

Galaxy Fold - первый складной смартфон Samsung Electronics. В сложенном состоянии устройство можно использовать как телефон, в разложенном оно по функциям заменяет планшет. Гаджет имеет два экрана - 4,6-дюймовый и 7,3-дюймовый. Первый предназначен для работы устройства в режиме смартфона, второй - в качестве планшета.

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