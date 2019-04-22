Власти Шри-Ланки после серии терактов приостановили занятия в университетах

Занятия в государственных университетах Шри-Ланки приостановлены до дальнейших распоряжений после серии терактов, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Университетская комиссия по грантам (University Grants Commission - UGC) заявила, что учебный процесс во всех государственных университетах был отменен до дальнейших распоряжений", - говорится в сообщении портала.

Ранее газета Daily Mirror со ссылкой на министерство образования Шри-Ланки сообщила, что все школы на Шри-Ланке будут закрыты в понедельник и вторник после серии взрывов в стране.

В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо.

По последним данным, число погибших в результате восьми взрывов достигло 290, среди них граждане Дании, Японии, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, КНР, Нидерландов, США, Турции и Великобритании. Около 500 человек пострадали. Посольство РФ на Шри-Ланке сообщило, что россиян среди погибших и пострадавших нет, и рекомендовало не посещать Коломбо.

Ранее сообщалось, что полиция Шри-Ланки задержала 24 человек в связи со взрывами.

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