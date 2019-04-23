Президент Египта поддержал выбор суданским народом демократического пути

23 апреля 2019 15:30 (UTC+04:00)

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси высказался в поддержку выбора народом Судана пути демократических преобразований и гражданских свобод. Об этом он заявил на открытии во вторник в Каире миниафриканского саммита с участием нескольких лидеров стран континента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Наша встреча нацелена на обсуждение событий в Судане и оказание поддержки усилий суданского народа по претворению в жизнь своих надежд и устремлений, с учетом усилий переходного военного совета, суданских политических и общественных сил по достижению национального согласия и преодоления сложного нынешнего переходного периода", - говорится в распространенном заявлении администрации египетского лидера.

По словам ас-Сиси, путь к демократическому будущему Судана лежит через всеобъемлющий диалог между разными политическими силами "с целью выработки консолидированного взгляда и максимальной реализации целей суданского народа по переменам, развитию и стабильности".

"Этот период завершится свободными и справедливыми выборами. При этом важно предоставить шанс и достаточное время всем суданским силам принять участие в этом процессе", - сказал египетский президент.
Ранее сообщалось, что президент Египта, будучи временным главой Афросоюза, проведет в Каире две мини-встречи на высшем уровне с участием нескольких африканских лидеров по ситуации в Судане и Ливии.

Во встрече, как сообщалось, примут участие главы Чада, Джибути, Руанды, Конго, Сомали, ЮАР, а также представитель Афросоюза и некоторые высокопоставленные африканские чиновники.
Военный переворот произошел в Судане 11 апреля на фоне четырехмесячных народных протестов. Президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму, как и некоторые члены его семьи и высокопоставленные чиновники.

Власть в свои руки взял сформированный армией переходный военный совет, который намерен в течение двух лет передать руководство страной в руки избранных властей. Однако народные протесты, несмотря на обещания военных, не утихают. Протестующие требуют немедленного формирования гражданского управляющего органа и передачи ему всех властных полномочий. Ранее переходный военный совет Судана заявил, что заинтересован в скорейшей передачи власти гражданским структурам.

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