В Великобритании вновь запустят "малыша Трампа"

24 апреля 2019 12:53 (UTC+04:00)

Британские активисты планируют вновь поднять в небо надувную фигуру, изображающую президента США Дональда Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По информации издания, акцию приурочат к визиту американского лидера в Великобританию, который состоится в начале июня.

"Малыш Трамп определенно снова полетит", - сказал один из активистов Лео Мюррей, участвовавший в акции в 2018 году. По его словам, в этот раз надувную фигуру планируют сделать в пять раз больше прошлогодней версии. "Только это будет стоить больших денег - порядка £70 тыс.", - сказал он.

23 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп в начале июня посетит Великобританию и встретится с Елизаветой II.

В июле 2018 года американский лидер находился в Соединенном Королевстве с трехдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы. Во время визита президента США в Великобритании прошли многочисленные акции протеста против проводимой им политики. В частности, в Лондоне запустили шестиметрового "пухлого малыша с копной светлых волос".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Эрдоган заявил о скорой встрече с Трампом
Турция 09:10
Трамп провел встречу с основателем Twitter
США 04:23
Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи пятого поколения - СМИ
Европа 03:19
Трамп посетит Францию 6 июня
В мире 23 апреля 16:25
Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию
США 23 апреля 04:23
Консерваторы потребуют от Мэй назвать точную дату ухода в отставку
Европа 23 апреля 02:38
Лента новостей
В Азербайджане завтра будет до 20 градусов тепла
Общество 13:48
В Баку прошла церемония награждения победителей конкурса “Hüsnü-cəmal, əqli kamal” (ФОТО)
Культура 13:47
Зонд InSight зафиксировал первое марсотрясение
В мире 13:47
Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами - администрация президента
Турция 13:38
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 13:26
Турция не забудет совершенную армянами резню мирного населения в Нагорном Карабахе - Эрдоган
Турция 13:24
Азербайджан начинает сотрудничество с нидерландскими компаниями в сфере грузоперевозок
Бизнес 13:12
Доля хлопковолокна в экспорте товаров на Узбекской товарно-сырьевой бирже составляет 93%
Бизнес 13:05
Азербайджан огласил сроки начала строительства крупного нефтехимического комплекса в Турции
Энергетика 13:05