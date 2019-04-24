В Великобритании вновь запустят "малыша Трампа"

Британские активисты планируют вновь поднять в небо надувную фигуру, изображающую президента США Дональда Трампа в виде злого малыша в подгузнике с мобильным телефоном в руках. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

По информации издания, акцию приурочат к визиту американского лидера в Великобританию, который состоится в начале июня.

"Малыш Трамп определенно снова полетит", - сказал один из активистов Лео Мюррей, участвовавший в акции в 2018 году. По его словам, в этот раз надувную фигуру планируют сделать в пять раз больше прошлогодней версии. "Только это будет стоить больших денег - порядка £70 тыс.", - сказал он.

23 апреля стало известно, что президент США Дональд Трамп в начале июня посетит Великобританию и встретится с Елизаветой II.

В июле 2018 года американский лидер находился в Соединенном Королевстве с трехдневным рабочим визитом. Он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у королевы. Во время визита президента США в Великобритании прошли многочисленные акции протеста против проводимой им политики. В частности, в Лондоне запустили шестиметрового "пухлого малыша с копной светлых волос".

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