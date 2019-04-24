Иран продолжит экспортировать нефть, несмотря на действия США

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что попытки США бойкотировать продажу иранской нефти ни к чему их не приведут, так как Иран будет экспортировать столько нефти, сколько ему потребуется.

"Попытки США бойкотировать продажу иранской нефти ни к чему их не приведут. Мы будем экспортировать нефть, сколько нам необходимо и сколько мы хотим", - написал Хаменеи в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Он также отметил, что действия США не останутся без ответа.

"Они надеются, что заблокировали продажу иранской нефти, но наш сильный народ и бдительные власти, если работают усердно, то прорвут множество блокад", - отмечается в сообщении.

В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать действие исключений из санкций на покупку иранской нефти. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

В сентябре 2017 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран по итогам министерской встречи на полях ООН в совместном заявлении сообщили, что ЕС создаст финансовый механизм для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций.

Седьмого января 2019 года представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич заявила, что работа по созданию "Механизма специального назначения" (SPV) "продвигается хорошо" и может быть завершена в ближайшие недели.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявлял, что транзакции, проводимые через создаваемый ЕС финансовый механизм, также будут целью санкций США.

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