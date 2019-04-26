В Германии прокомментировали позицию Макрона по реформе Шенгена

26 апреля 2019 15:23 (UTC+04:00)

Позиция президента Франции Эммануэля Макрона по реформе Шенгена известна, Европе нужно общее решение по данной теме, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Организацию Шенгенского пространства необходимо пересмотреть и, возможно, исключить из него ряд стран, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе большой пресс-конференции в четверг вечером, в частности, речь идет о странах, которые "не хотят обеспечивать общие границы" сообщества. Он отметил, что будущая Европа должна защищать свои внешние границы, предоставляя обоснованное право на убежище на основании солидарности между членами ЕС.

"Позиция французского президента известна, известно также, что Европе необходимо достичь общего решения по данной теме, это мы обсуждаем с нашими партнерами", - заявила Деммер, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать высказывания французского лидера.

По словам Деммер, "на европейском уровне мы очень интенсивно работаем над общей миграционной системой на базе ответственности и солидарности". При этом "защита внешних границ является важной темой для нас и наших партнеров в Европе", добавила она.

Макрон, по словам Деммер, "указал, что есть некоторое расхождение во мнениях, но это нормально и необходимо", сотрудничество в рамках ЕС "демонстрирует, что мы в состоянии достичь в конце концов общего и приемлемого решения".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сотни мертвых дельфинов были выброшены на берега Франции
В мире 15:09
Китайская корпорация создаст текстильные кластеры в двух узбекских регионах
Бизнес 25 апреля 21:57
Ученые раскрыли структуру белка, перспективного для лечения неврологических заболеваний
В мире 25 апреля 16:23
В Германии назвали Китай серьезным конкурентом
В мире 25 апреля 12:24
Во Франции зафиксировали более 22 тыс. молний за один день
В мире 25 апреля 12:13
Иран предложил обменять осужденную британку на иранцев в тюрьмах США и Германии
В мире 25 апреля 11:29
Лента новостей
Трамп заявил, что США не платили КНДР за лечение Уормбиера
В мире 16:35
Арена гимнастики в Баку очень большая, она мне напоминает театр – итальянская гимнастка
Общество 16:29
Сотни инвалидов-чернобыльцев в Азербайджане получат материальную помощь от государства
Общество 16:25
Производитель минеральной воды в Азербайджане увеличит объемы экспорта в страны СНГ
Бизнес 16:24
Итальянец попытался выйти из летящего самолета
В мире 16:21
Магсуд Фарзуллаев: Кубок мира по художественной гимнастике в Баку пройдет интересно
Общество 16:12
Трамп оценил соперников на президентских выборах 2020 года
В мире 16:04
Активы SOFAZ впервые за 20 лет превысили $40 млрд
Бизнес 16:02
В Баку стартовала квалификация FIA Formula-2
Общество 16:02