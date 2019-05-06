Частный самолет с 18 пассажирами пропал на севере Мексики

6 мая 2019 21:30 (UTC+04:00)

Частный реактивный самолет Bombardier Challenger 601 пропал во время полета из Лас-Вегаса в город Монтеррей в штате Нуэво-Леон. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio со ссылкой на власти штата Коауила на севере страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В последний раз пилот самолета вышел на связь с диспетчером, когда воздушное судно находилось в 280 км от города Монклова в Коауиле. По данным издания, на борту судна находились 18 человек и трое членов экипажа. Они возвращались с боксерского поединка с участием мексиканца Сауля Альвареса, который состоялся в ночь на 5 мая в Лас-Вегасе. Самолет должен был совершить посадку в Монтеррее в 18:30 воскресенья (02:30 понедельника мск), но этого не произошло.

Власти Коауилы привлекли спасателей и военнослужащих к поиску воздушного судна.

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