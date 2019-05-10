Япония и США координируют свои позиции в связи с пусками ракет в КНДР

10 мая 2019 05:14 (UTC+04:00)

Япония и США намерены тесно координировать свои позиции в связи с возобновлением в КНДР пусков боевых ракет. Как сообщило в пятницу информационное агентство Kyodo, об этом заявил в Вашингтоне генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга после встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Майклом Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы договорились совместно анализировать информацию по этим пускам, - сказал он. - Мы будем тесно сотрудничать на различных уровнях".

В то же время генсек кабинета подтвердил, что Токио продолжает стремиться к проведению встречи лидеров Японии и КНДР на высшем уровне без выдвижения предварительных условий.

Ранее вопрос о пусках ракет в КНДР Ёсихидэ Суга обсудил в Вашингтоне с и.о. министра обороны США Патриком Шанаханом.

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