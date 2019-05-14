Самая дорогая чашка кофе в США стоит $75

14 мая 2019 12:36 (UTC+04:00)

Самый дорогой в США кофе продается в Сан-Франциско (штат Калифорния). Одна чашка напитка особого сорта обойдется в $75, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как пояснила в понедельник телекомпания CNN, этот сорт кофе называется Elida Geisha Natural. Компания Klatch Coffee приобрела его зерна по рекордно высокой цене $803 за один фунт (0,45 кг) на аукционе в Панаме. После обжарки стоимость Elida Geisha Natural выросла до $1,2 тыс.

При этом Klatch Coffee на торгах закупила всего около пяти килограмм этого кофе. В целом на аукцион, который проводился в прошлом году, было выставлено лишь 45 кг эксклюзивных зерен.

"Этот кофе не такой пережаренный, как в других местах. У нас его жарят как в старые добрые времена", - заявил один из основателей Klatch Coffee Бо Тиара. Он считает, что больше ни у кого в США нет такого сорта кофе. Кофевары в этой фирме обязаны отработать не менее 406 часов, чтобы быть допущенными до обслуживания клиентов.

Также Klatch Coffee продает зерна Elida Geisha Natural через интернет. 18 граммов обойдутся в $75.

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