Тереза Мэй объявила об отставке

24 мая 2019 13:24 (UTC+04:00)

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня.
Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, в том числе члены кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако она еще успеет принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.
Процесс выборов нового лидера официально начнется после 7 июня, хотя основной на данный момент кандидат - бывший глава МИД Борис Джонсон - уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру.

Рассматривает такую возможность и бывший лидер палаты общин Андреа Лидсом. Среди потенциальных кандидатов называются и глава МИД Джереми Хант, и глава МВД Саджид Джавид.
До тех пор, пока не будет избран новый глава кабинета, а этот процесс занимает обычно порядка шести недель, Мэй останется временным исполняющим обязанности премьера.

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