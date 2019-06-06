Доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке

6 июня 2019 11:12 (UTC+04:00)

Американский доллар постепенно теряет свою долю на мировом рынке.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, рассказал глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Блумберг ТВ.

"Китай, Турция и другие крупные партнеры увеличивают свою долю в евро, как и Европа. Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке. Это касается не только России, но и всего мира ", - сообщил Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня.

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