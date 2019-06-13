В районе Оманского залива заметили американский самолет-разведчик

13 июня 2019 21:57 (UTC+04:00)

Самолет-разведчик США находится в районе инцидента с танкерами в Оманском заливе, сообщили в пресс-службе Центрального командования США, в сферу которого входит регион Ближнего Востока, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. Сообщалось, что все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана.

"Двадцать один моряк с танкера Kokuka Courageous, которые покинули судно, сейчас находятся на борту эсминца ВМС США Bainbridge. Самолет ВМС США P-8 так же оказывает поддержку", - говорится в сообщении.

По данным командования, сигналы бедствия поступили в 6:12 и 7:00 по местному времени. Суда в этот момент находились в международных водах, уточняют в CENTCOM.
По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет.

По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, никто из них не пострадал. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.

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