Генсек ООН потребовал от России и Турции стабилизировать ситуацию в Идлибе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Турцию срочно принять меры для стабилизации ситуации в Идлиб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

“Я обращаюсь, в частности, и к гарантам Астаны, и к Российской Федерации, и к Турции, учитывая, что они - подписанты меморандума о взаимопонимании по Идлибу от сентября 2018 года, что они должны безотлагательно стабилизировать ситуацию”, - сказал Гутерреш журналистам.

Он в очередной раз выразил “глубокую обеспокоенность эскалацией боевых действий в Идлибе”.

“И ситуация особенно опасна с учетом вовлечения все большего числа субъектов. Опять же, гражданские лица платят огромную цену. И позвольте мне подчеркнуть, что даже в борьбе с терроризмом необходимо обеспечить полное соблюдение международного права в области прав человека и гуманитарного права”, - добавил глава ООН.

“Как я уже неоднократно говорил, военного решения сирийского кризиса нет. С самого начала было ясно, и остается ясным восемь лет спустя, что решение должно быть политическим”, - заключил Гутерреш.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

В Казахстане прошли уже 10 раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии. Главным решением встреч в Астане стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране. По итогам переговоров президентов России и Турции - стран-гарантов перемирия в САР - в Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

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