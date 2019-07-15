Чемпионат мира по фехтованию стартует в Будапеште

15 июля 2019 01:16 (UTC+04:00)

В понедельник в Будапеште стартует чемпионат мира по фехтованию. На турнире будет разыграно 12 комплектов наград - в индивидуальном и командном первенствах по фехтованию на шпагах, рапирах и саблях среди мужчин и женщин, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Национальные команды на турнире будут также бороться за набор олимпийских рейтинговых баллов. В командные соревнования на Игры 2020 года в Токио квалифицируются четыре лучшие сборные в рейтинге Международной федерации фехтования (FIE) по состоянию на апрель 2020 года, а также четыре сильнейшие сборные континентов, с одной оговоркой - эти команды должны занимать в рейтинге FIE не ниже 16-го места.

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