Reuters: Канада решит вопрос об использовании технологий 5G от Huawei не ранее октября

Канада примет решение о возможности использования в стране оборудования китайской компании Huawei при предстоящем внедрении систем мобильной связи пятого поколения (5G) после проведения парламентских выборов, намеченных на 21 октября. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в понедельник сообщило агентство Reuters.

По данным его источников, такое решение не будет объявлено до выборов. Один из источников указал, что, в частности, правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо сейчас не готово это сделать и по причине того, что китайские власти задержали двух канадцев, что, по мнению Оттавы, является незаконным.

Ранее Трюдо заявил, что решение по применению в Канаде технологий 5G компании Huawei будут принимать спецслужбы страны, которые должны определить, являются ли они безопасными для использования на канадской территории. Он также подчеркнул, что "это не будет политическим решением".

Летом прошлого года США ввели запрет на закупку и применение американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Власти США неоднократно утверждали, что эти фирмы тесно сотрудничают со спецслужбами КНР. Как полагают в США, на устройства этих компаний могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка, также может вестись кража информации и ее подмена. В Huawei неоднократно отвергали подобные обвинения.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.

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