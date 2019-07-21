Суд в США отказал российскому СМИ ФАН в иске к Facebook

21 июля 2019 07:17 (UTC+04:00)

Суд в Калифорнии отказал российскому онлайн-СМИ "Федеральное информационное агентство" (ФАН) в иске к социальной сети Facebook, говорится в решении суда, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Суд не усмотрел в действиях соцсети незаконных действий и принял решение отказать в иске.

Facebook в апреле 2018 года заморозил аккаунт ФАН, ссылаясь на нарушение условий пользовательского соглашения. В свою очередь, редакция СМИ и его генеральный директор Евгений Зубарев потребовали от Facebook восстановить доступ к аккаунту, а от суда - наложить на соцсеть штраф.

Иск ФАН к Facebook был подан в ноябре 2018 года. Соцсеть обвиняли в нарушении Первой поправки к Конституции США о свободе слова и Закона о гражданских правах 1964 года. Также претензии были высказаны в связи с предполагаемым нарушением контракта и недобросовестным его исполнением.

Ранее министерство юстиции США обвинило сотрудницу ФАН Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в промежуточные выборы в США 2018 года. ФАН и "Агентство интернет-исследований" оказались в списках американских санкций по аналогичным обвинениям наряду с другими российскими компаниями и физлицами. Все обвиненные властями США отрицают свою причастность к вмешательству в американские выборы.

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