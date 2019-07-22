Губернатор Пуэрто-Рико объявил об уходе с поста лидера партии

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что не будет баллотироваться на новый срок в следующем году и уходит с поста лидера "Новой прогрессивной партии" на фоне массовых демонстраций жителей, требующих его отставки после утечки компрометирующей его переписки из мессенджера Telegram, сообщает телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я заявляю, что не буду баллотироваться на пост губернатора в следующем году. Кроме того, я ухожу с поста лидера "Новой прогрессивной партии", - цитирует телеканал видеообращение, которое губернатор опубликовал Facebook.

Пуэрто-Рико сотрясают самые массовые протесты за последние десятилетия. О том, что стало последней каплей терпения для жителей острова, рассказал в эфире радио Sputnik с места событий главный редактор Sputnik в США Миндия Гавашели.

Росселло извинился перед жителями острова, при этом заявил, что готов противостоять процессу, который приведет к импичменту.

Ранее произошла утечка почти 900 страниц личных текстовых сообщений губернатора Пуэрто-Рико Рикардо Росселло из мессенджера Telegram, в которых он оскорбительно отзывался о женщинах, журналистах и даже критиковал певца Рики Мартина за нетрадиционную ориентацию. Это привело к масштабным беспорядкам: жители вышли на улицы. Сам Росселло заявил, что не намерен уходить со своего поста.

Волнения достигли своего пика в 17 июля, когда полиция применила против протестующих у здания правительства резиновые пули и слезоточивый газ. По оценкам местных СМИ, в протестах в столице участвовали в тот момент 200 тысяч человек.

Следующая всеобщая акция протеста ожидается 22 июля. Протестующие намерены добиться добровольной отставки губернатора или импичмента со стороны законодательного собрания.

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