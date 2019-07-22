В Британии чайка похитила чихуахуа

22 июля 2019 05:20 (UTC+04:00)

Чайка в британском городе Пейнтон на юго-западе Англии похитила чихуахуа из сада хозяйки и улетела вместе с собакой, сообщает местный новостной портал Devon Live, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в графстве Девон в Юго-Западной Англии. Чайку, которая спикировала на собаку по кличке Гизмо (Gizmo) и унесла его в своем клюве, видел молодой человек хозяйки.

"Мой партнер был в саду в то время, развешивал белье, как вдруг он увидел, что она (чайка – ред.) пикирует вниз. Она унесла Гизмо довольно далеко, поскольку мы не могли его больше разглядеть. Я не знаю, сбросила ли она его и где он сейчас", - заявила 24-летняя хозяйка трёх чихуахуа Бекка Хилл.

Коричнево-белую собаку все еще не нашли. Обеспокоенная девушка надеется, что при помощи социальных сетей и прессы она сможет разыскать пропавшего пса.

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