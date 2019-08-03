Тяжелый беспилотник "Охотник" совершил первый полет

3 августа 2019 20:06 (UTC+04:00)

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработки КБ Сухого совершил первый полет. Об этом сообщили в субботу журналистам в Минобороны РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках программы испытаний совершил первый полет военный БЛА большой продолжительности полета "Охотник" <...> Первый полет состоялся в 12:20 по московскому времени и продолжался более 20 минут. Летательный аппарат под управлением оператора совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 м и совершил успешную посадку", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

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