В Сирии при вооруженном нападении погибли трое военных

Трое военных "Сирийских демократических сил" (SDF) погибли в результате вооруженного нападения в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийская проправительственная газета al-Watan со ссылкой на собственного корреспондента, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Трое военных SDF погибли в результате вооруженного нападения на их военный автомобиль неподалеку от деревни Эль-Васиа, относящейся к населенному пункту Маркада на юге провинции Хасеке", - пишет газета

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил", который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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