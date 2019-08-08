От Apple через суд потребовали стереть записи личных разговоров пользователей Siri

Пользователи в среду подали в суд на корпорацию Apple за нарушение права на неприкосновенность личной жизни в связи с возможностью прослушивания подрядчиками команд, которые владельцы дают голосовому помощнику Siri. Об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, исковая жалоба направлена на рассмотрение суда округа Северная Калифорния. Иск носит групповой характер, к нему могут присоединиться все, кто владеет устройствами с Siri с 2011 года. Истцы требуют от Apple компенсации, размер которой пока не уточняется, а также стереть записи, произведенные во время общения пользователей с данным голосовым ответчиком.

Это первый иск подобного рода в США, отмечает Bloomberg.

В начале августа Apple временно запретила подрядчикам прослушивать команды, которые пользователи дают Siri. В компании подчеркнули, что ведется подготовка обновленного программного обеспечения для голосового помощника. После его установки у пользователей появится возможность не участвовать в указанной программе. В этом случае их сообщения подрядчики Apple прослушивать не будут.

В июле один из бывших подрядчиков, анализировавший в прошлом работу Siri, анонимно сообщил журналистам газеты The Guardian, что он и его коллеги регулярно слышали личные разговоры пользователей. Это могло происходить, в частности, в тех случаях, когда голосовой помощник был активирован по ошибке без ведома владельца.

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