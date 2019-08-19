Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Журналисты спросили, не хочет ли Трамп сменить Пенса в качестве кандидата на выборах. "Я не стану об этом раздумывать", - сказал Трамп.

"Нет, я очень доволен Майком Пенсом. Майк Пенс - прекрасный вице-президент", - добавил американский президент.

У Трампа пока нет серьезных соперников в борьбе за выдвижение президентом на второй срок от Республиканской партии. Выбор кандидата в вице-президенты является прерогативой кандидата партии на высший пост.

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