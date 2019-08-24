Лондон направил еще один корабль в Ормузский пролив для сопровождения судов

Великобритания направила в Ормузский пролив эсминец Defender для сопровождения торговых судов, сообщила пресс-служба ВМС Соединенного Королевства, передает Trend со сслкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Defender, вышедший из Портсмута 12 августа, следует в Азиатско-Тихоокеанский регион.

"Defender присоединится к судам королевских ВМС… в Ормузском проливе… Он покинул порт базирования Портсмут одновременно с фрегатом Кент. Оба корабля будут нести службу совместно с силами международных партнеров. Фрегат Montrose, который обеспечил уже 30 проходов судов через пролив, останется в регионе", - говорится в заявлении пресс-службы.

Обострение в районе Персидского залива началось после того, как 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара.

Морской пехотинец США наблюдает за иранским кораблем c американского военного корабля USS John P. Murtha во время транзита через Ормузский пролив

США заявили, что создадут международную коалицию, чтобы патрулировать воды около Ирана и Йемена. Великобритания также заявляла о намерении созвать общеевропейскую миссию по защите коммерческих судов в Ормузском проливе. Позже Британия согласилась также присоединиться к миссии США.

Россия представила партнерам в ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе. Среди мер, предложенных Москвой для укрепления безопасности в регионе, - отказ от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств в странах Залива, создание демилитаризованных зон, установление горячих линий, обмен информацией о закупке вооружений и вооруженных силах. Россия также предлагает создать организацию по безопасности, куда бы входили Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны.

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