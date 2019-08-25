WSJ: помощники Трампа раскритиковали Макрона за давление на американского лидера

25 августа 2019 05:23 (UTC+04:00)

Члены администрации президента США Дональда Трампа подвергли критике президента Франции Эмманюэля Макрона за попытку оказать давление на американского лидера перед саммитом Группы семи во французском Биаррице. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, представители американских властей в частных разговорах критиковали Макрона за попытку склонить Трампа к обсуждению "нишевых вопросов" вроде климатических изменений и развития Африки. Газета подчеркивает, что члены администрации США остались недовольны инициативой Макрона относительно проведения рабочего завтрака в режиме тет-а-тет в Биаррице, который не был запланирован заранее.

Во время этой встречи Макрон, по информации источников издания, настоял на обсуждении вопросов экологии, в том числе ситуации с пожарами в Амазонии, заручившись поддержкой Трампа по темам, которые в первую очередь отвечают политическим интересам французского лидера. Как ранее сообщал корреспондент ТАСС в Биаррице, Макрон перед началом встречи упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты.

Саммит "Большой семерки" открылся во Биарицце в субботу вечером. Ранее Макрон в обращении к французам заявил, что на встрече стороны обсудят урегулирование международных кризисов, торговые споры и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершится в понедельник вечером.

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