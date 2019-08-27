Путин и Эрдоган посетят авиасалон МАКС и проведут переговоры на его полях

27 августа 2019 01:36 (UTC+04:00)

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник осмотрят экспозицию авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском и проведут двусторонние переговоры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"27 августа в Жуковском состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, который будет находиться в России с кратким рабочим визитом и посетит 14-й Международный авиакосмический салон "МАКС-2019", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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