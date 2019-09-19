США, Британия и Франция отклонили в СБ ООН резолюцию России и КНР по Идлибу

19 сентября 2019 21:23 (UTC+04:00)

США, Франция, Великобритания и ряд других членов Совета Безопасности ООН проголосовали против проекта резолюции о прекращении огня в Идлибе, предложенного Россией и Китаем, сообщил, как передает Trend, корреспондент РИА Новости.

Всего против проголосовали девять стран, четыре члена Совбеза воздержались.

Резолюция содержала призыв к прекращению огня в Идлибе с полуночи 20 сентября.

"Прекращение военных действий не распространяется на военные операции против отдельных лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с террористическими группами, как это определено Советом Безопасности", — отмечалось в проекте.

Кроме того, авторы указали на несоответствие координат объектов в Идлибе, представленных сторонам для включения в список деконфликтинга, их реальному расположению.

В документе выражается тревога в связи с тем, что есть также расхождения в отношении целей предназначения некоторых объектов.

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